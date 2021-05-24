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УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил кубок Лиги конференций. Обновленный кубок турнира был презентован в понедельник, 24 мая.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Кубок Лиги конференций будет высотой 57,5 сантиметра и весом 11 килограммов. Трофей состоит из 32 шестиугольных шипов - по одному для каждой команды на групповом этапе соревнований - которые выгибаются от основания трофея.

"Изогнутая форма шипов навеяна полетом футбольного мяча к цели - моментом оптимизма для болельщиков. Подставка и верхняя часть изготовлены из матовой латуни с эффектом матовой гальванической стали, а стержни имеют глянцевую серебристую отделку", - пояснили в УЕФА.

Трофей Лиги конференций Европы УЕФА был разработан компанией Pentagram, а фирменный стиль - компанией Turquoise. Оба агентства расположены в Лондоне.

Напомним, за кубок Лиги конференций будут соревноваться 184 команды. Стартует турнир с нового сезона. Матчи Лиги конференций будут проходить параллельно с Лигой Европы. Больше о новом турнире читайте на РБК-Украина.

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