RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЄФА презентував кубок Ліги конференцій

Автор: Дмитро Левицький

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновила кубок Ліги конференцій. Оновлений кубок турніру було презентовано у понеділок, 24 травня.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Кубок Ліги конференцій матиме висоту 57,5 сантиметра та важитиме 11 кілограмів. Трофей складається з 32 шестикутних шипів - по одному для кожної команди на груповому етапі змагань - які вигинаються від основи трофея.

"Вигнута форма шипів навіяна польотом футбольного м'яча до мети - моментом оптимізму для уболівальників. Підставка і верхня частина виготовлені з матової латуні з ефектом матової гальванічної сталі, а стрижні мають глянсову сріблясту обробку", - пояснили в УЄФА.

Трофей Ліги конференцій Європи УЄФА був розроблений компанією Pentagram, а фірмовий стиль - компанією Turquoise. Обидва агентства розташовані в Лондоні.

Нагадаємо, за кубок Ліги конференцій змагатимуться 184 команди. Стартує турнір з нового сезону. Матчі Ліги конференцій будуть проходити паралельно з Лігою Європи. Більше про новий турнір читайте на РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УЕФАспортФутбол