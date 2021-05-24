УЄФА презентував кубок Ліги конференцій

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновила кубок Ліги конференцій . Оновлений кубок турніру було презентовано у понеділок, 24 травня.

Про це йдеться на сайті УЄФА .

Кубок Ліги конференцій матиме висоту 57,5 сантиметра та важитиме 11 кілограмів. Трофей складається з 32 шестикутних шипів - по одному для кожної команди на груповому етапі змагань - які вигинаються від основи трофея.

"Вигнута форма шипів навіяна польотом футбольного м'яча до мети - моментом оптимізму для уболівальників. Підставка і верхня частина виготовлені з матової латуні з ефектом матової гальванічної сталі, а стрижні мають глянсову сріблясту обробку", - пояснили в УЄФА.

Трофей Ліги конференцій Європи УЄФА був розроблений компанією Pentagram, а фірмовий стиль - компанією Turquoise. Обидва агентства розташовані в Лондоні.