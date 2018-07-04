УЄФА повторно перевірить справу про фінансові порушення ПСЖ

Клуб може знову потрапити під санкції

Голова інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (CFCB) ухвалив рішення направити справу стосовно ПСЖ на перегляд в Слідчу палату. Про це повідомляє прес-служба організації.

Французький клуб підозрювався в порушенні правил фінансового фейр-плей.

ПСЖ одразу відреагував на повідомлення УЄФА про відновлення розслідування, заявивши, що клуб готовий співпрацювати і надати всю необхідну інформацію з цього питання.

Парижани зазначають, що продали кількох гравців в червні, як того і вимагав УЄФА.

Нагадаємо, 13 червня CFCB ухвалив рішення закрити провадження, яке було розпочато 1 вересня 2017 року.

УЄФА відкрив справу після того, як ПСЖ минулого літа витратив рекордну в історії футболу суму на придбання нападника Неймара у "Барселони" і оренду форварда Кілья Мбаппе у "Монако".