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УЕФА закрыл дело о финансовых нарушениях ПСЖ

НовостиСпорт    14.06.2018 - 09:08
Фото: (twitter.comUEFAcom_ru)
Фото: (twitter.comUEFAcom_ru)

Трансферы Неймара и Мбаппе не учитывались

Следственная палата комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового фэйр-плей и закрыло дело в отношении французского клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Такое решение было принято после подробного рассмотрения трансферных контрактов и анализа соответствующих счетов. Сделки соответствуют правилам лицензирования и финансового фэйр-плей", - говорится в заявлении.

Организация не проверяла клубные счета за сезон 2017/18, в котором траты клуба из-за покупок Неймара и аренды с опцией выкупа Килиана Мбаппе превысили 400 млн евро. Чтобы избежать санкций, парижскому клубу будет необходимо во время этого летнего трансферного окна продать игроков на 60 млн евро.

Кроме того, было отмечено, что деятельность ПСЖ на трансферном рынке будет находиться под тщательным наблюдением организации.

"Финансовое влияние трансферной активности клуба с лета 2017 года до предстоящего трансферного окна и соблюдение требований безубыточности в 2018 году будут оставаться под пристальным вниманием и будут изучены в ближайшие недели", - добавляет УЕФА.

ПСЖ не впервые сталкивается с преследованием по поводу финансового фэйр-плей. В 2014 году УЕФА оштрафовал клуб на 60 млн евро и ограничил заявку на Лигу чемпионов.

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Теги публикации: УЕФА, ПСЖ, Fair play  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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