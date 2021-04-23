УЕФА перенес матчи Евро-2020 из двух городов

Так, три поединка группы Е и один - на стадии 1/8 финала, которые должны были пройти в Бильбао, будут сыграны в Севильи на "Эстадио Ла Картуха" при 30% заполненности стадиона.

Вместо Дублина еще три матча группы Е и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург, а матч 1/8 финала - Лондон.

Также УЕФА подтвердило право проведения матчей Евро-2020 в Мюнхене, после того, как немецкий город гарантировал присутствие на трибунах минимум 14,5 тысячи зрителей.

Зрители, которые уже приобрели билеты на матчи в Дублине и Бильбао, получат компенсацию в полном объеме. При этом их владельцы получат приоритетное право на покупку билетов на матчи в Севилье, Санкт-Петербурге и Лондоне в порядке живой очереди.