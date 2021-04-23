УЄФА переніс матчі Євро-2020 з двох міст

Так, три поєдинки групи Е і один - на стадії 1/8 фіналу, які повинні були пройти в Більбао, будуть зіграні в Севільї на "Естадіо Ла Картуха" при 30% заповненості стадіону.

Замість Дубліна ще три матчі групи Е і один з чвертьфіналів прийме Санкт-Петербург, а матч 1/8 фіналу - Лондон.

Також УЄФА підтвердило право проведення матчів Євро-2020 в Мюнхені, після того, як німецьке місто гарантувало присутність на трибунах мінімум 14,5 тисячі глядачів.

Глядачі, які вже придбали квитки на матчі в Дубліні і Більбао, отримають компенсацію в повному обсязі. При цьому їх власники отримають пріоритетне право на покупку квитків на матчі в Севільї, Санкт-Петербурзі та Лондоні в порядку живої черги.