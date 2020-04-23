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УЕФА перенес на год чемпионат Европы среди женщин

Новости » Спорт     23.04.2020 - 14:48
УЕФА перенес на год чемпионат Европы среди женщин
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Исполнительный комитет огласил новые сроки проведения

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил сроки проведения чемпионата Европы среди женщин 2021 года, отложенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир, который изначально планировалось провести с 7 июля по 1 августа, пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2020 года. Отмечается, что планируется использовать те же места, которые были первоначально предложены для проведения мероприятия.

Перенос связан с тем, что мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии.

В ближайшее время Международная федерация футбола (ФИФА) объявит о переносе на 2022 год расширенного клубного чемпионата мира.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси, а также международные турниры.

Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти 29 июня, а Лиги Европы - 26 июня.

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