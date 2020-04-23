УЄФА переніс на рік чемпіонат Європи серед жінок

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Виконавчий комітет оголосив нові терміни проведення

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив терміни проведення чемпіонату Європи серед жінок 2021 року відкладеного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба організації.

Турнір, який спочатку планувалося провести з 7 липня по 1 серпня, пройде в Англії з 6 по 31 липня 2020 року. Зазначається, що планується використовувати ті ж місця, які були спочатку запропоновані для проведення заходу.

Перенесення пов'язаний з тим, що чоловічий чемпіонат Європи та Олімпійські ігри в Токіо були відкладені до 2021 року через пандемію коронавірусу.

Найближчим часом Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосить про перенесення на 2022 рік розширеного клубного чемпіонату світу.

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі, а також великі міжнародні турніри.

Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може пройти 29 червня, а Ліги Європи - 26 червня.