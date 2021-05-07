УЕФА передаст дело о не покинувших Суперлигу клубах в дисциплинарные органы

"УЕФА зарезервировал за собой все права принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми, против тех клубов, до сих пор отказавшихся выйти из так называемой Суперлиги. Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА", – говорится в сообщении.

Девять из двенадцати клубов - "Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" - договорились с УЕФА по поводу реинтеграции. Они вновь присоединятся к Ассоциации европейских клубов и предпримут все шаги по выходу из Суперлиги.

Кроме того, эти клубы в “качестве жеста доброй воли” сделают пожертвование в 15 млн евро, а также согласятся на удержание 5% доходов, которые будут получены за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

Помимо этого, клубам грозят крупные штрафы, если захотят участвовать в несанкционированных турнирах - 100 млн евро. При нарушении любых других обязательств команды заплатят 50 млн евро.