УЄФА передасть справу про клуби, яки не залишили Суперлігу, в дисциплінарні органи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) направить справу трьох клубів, які не залишили проєкт нової європейської футбольної Суперліги, до компетентних дисциплінарних органів Організації. Решта дев'ять команд домовилися з УЄФА щодо реінтеграції.
Про це повідомила прес-служба УЄФА.
"УЄФА зарезервував за собою всі права вживати будь-яких заходів, які він вважатиме необхідними, проти тих клубів, які досі відмовилися вийти з так званої Суперліги. Справа буде негайно передана в компетентні дисциплінарні органи УЄФА", - йдеться в повідомленні.
Дев'ять з дванадцяти клубів - "Арсенал", "Мілан", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" - домовилися з УЄФА з приводу реінтеграції. Вони знову приєднаються до Асоціації європейських клубів і зроблять всі кроки по виходу з Суперліги.
Крім того, ці клуби в "якості жесту доброї волі" зроблять пожертву в 15 млн євро, а також погодяться на утримання 5% доходів, які будуть отримані за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.
Крім цього, клубам загрожують великі штрафи, якщо захочуть брати участь у несанкціонованих турнірах - 100 млн євро. При порушенні будь-яких інших зобов'язань команди заплатять 50 млн євро.
Як раніше писало РБК-Україна, в ніч на 19 Квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкт стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".
В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У ніч на 21 квітня всі шість англійських клубів оголосили про вихід з Суперліги. До цього в Англії проходили масові протести серед уболівальників клубів.