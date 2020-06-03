ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЕФА отстранил лидера чемпионата Турции от еврокубков

Новости » Спорт     03.06.2020 - 21:23
УЕФА отстранил лидера чемпионата Турции от еврокубков
Фото: УЕФА наказал "Трабзонспор" (uefa.com)

Из-за нарушения финансового фэйр-плэй

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Турецкий клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Организация отметила, что "бордово-голубые" не выполнили договоренности, которая была заключена еще в мае 2016 года. Наказание не было бы применено, если бы "Трабзонспор" показал необходимые финансовые результаты по итогам 2019 года. Таким образом, если турецкий клуб квалифицируются в еврокубки, то он пропустит следующий или 2021/22 сезон.

"Трабзонспор" является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателям кубка страны. В данный момент клуб лидирует в турнирной таблице Суперлиги, опережая "Башакшехир" по дополнительным показателям.

Чемпионат Турции, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 12 июня.

Напомним, УЕФА может отобрать финал Лиги чемпионов у Стамбула в пользу Германии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАТурцияотстранениеFair play
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь