Финальные матчи Лиги чемпионов могут доиграть в Германии

Фото: Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате финала четырех (uefa.com)

Страна первой из ведущих лиг смогла вывести футбол из карантина

Два полуфинальных и финальный поединки текущего сезона Лиги чемпионов планируют провести в Германии, где уже возобновили национальное первенство. Из-за эпидемиологической обстановки в Турции решающий матч состоится не в Стамбуле, как это было запланировано изначально.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Встречи 1/8 финала запланированы на 7 и 8 августа, четвертьфинальные - 13 и 14 числа. Отмечается, что эти матчи пройдут без зрителей на нейтральных полях.

Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, однако, в УЕФА не уверены, что турецкие власти смогут гарантировать безопасность всем участникам. А вот рестарт Бундеслиги положительно повлиял на клубы и основной континентальный футбольный орган. Решающий поединок будет сыгран 31 числа последнего месяца лета.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов в формате "финала четырех". Победители четвертьфиналов и полуфиналом будут определятся по результатам одного, а не двух матчей.

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Автор: Вера Олейник