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УЄФА відсторонив лідера чемпіонату Туреччини від єврокубків

Новини » Спорт     03.06.2020 - 21:23
УЄФА відсторонив лідера чемпіонату Туреччини від єврокубків
Фото: УЄФА покарав "Трабзонспор" (uefa.com)

Через порушення фінансового фейр-плей

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонив "Трабзонспор" від участі в турнірах під егідою організації на один сезон. Турецький клуб порушив правила фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Організація зазначила, що "бордово-блакитні" не виконали домовленості, які були укладені ще у травні 2016 року. Покарання не було б застосовано, якби "Трабзонспор" показав необхідні фінансові результати за підсумками 2019 року. Таким чином, якщо турецький клуб кваліфікуються в Лігу чемпіонів або Ліги Європи, то він пропустить наступний або 2021/22 сезон.

"Трабзонспор" є шестиразовим чемпіоном Туреччини і восьмиразовим володарям кубку країни. В цей момент клуб лідирує в турнірній таблиці Суперліги, випереджаючи "Істанбул Бешикташ" за додатковими показниками.

Чемпіонат Туреччини, призупинений через пандемію коронавірусу, відновиться 12 червня.

Нагадаємо, УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула на користь Німеччини.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України УЕФАТурцияотстранениеFair play
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