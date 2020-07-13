УЕФА отреагировал на победу "Манчестер Сити" в деле об отстранении

Союз (УЕФА) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках на два сезона. В организации приняли к сведению вердикт об уменьшении санкций.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главного органа управления футболом.

В организации отметили, что комиссия CAS посчитала недостаточно убедительными их доказательства, а также что у многих возможных нарушениях по правилам УЕФА истек срок давности — им более пяти лет.

"За последние несколько лет финансовый фэйр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА сохраняют приверженность своим принципам", - подчеркнули в организации.

Также отмечается, что УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос.

Английский футбольный клуб обвиняли в нарушении правил по лицензированию клубов и финансового фейр-плей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено.

Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире следующего сезона.