УЕФА отреагировал на победу "Манчестер Сити" в деле об отстранении

Организация объяснила причины своего поражения в суде
Союз (УЕФА) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках на два сезона. В организации приняли к сведению вердикт об уменьшении санкций.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте главного органа управления футболом.
В организации отметили, что комиссия CAS посчитала недостаточно убедительными их доказательства, а также что у многих возможных нарушениях по правилам УЕФА истек срок давности — им более пяти лет.
"За последние несколько лет финансовый фэйр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА сохраняют приверженность своим принципам", - подчеркнули в организации.
Также отмечается, что УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос.
Английский футбольный клуб обвиняли в нарушении правил по лицензированию клубов и финансового фейр-плей.
Напомним, из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено.
Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире следующего сезона.