УЄФА відреагував на перемогу "Манчестер Сіті" у справі про відсторонення

Союз (УЄФА) відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) скасувати дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в єврокубках на два сезони. В організації взяли до відома вердикт про зменшення санкцій.

Відповідна заява опублікована на сайті головного органу управління футболом.

В УЄФА зазначили, що комісія CAS визнала недостатньо переконливими їхні докази, а також що багато хто з передбачуваних порушень застаріли через обмеженість у часі.

"За останні кілька років фінансовий фейр-плей зіграв значну роль в захисті клубів і наданні їм допомоги в досягненні фінансової стійкості, а УЄФА зберігають відданість своїм принципам", - підкреслили в організації.

Також наголошується, що УЄФА більше не коментуватиме це питання.

Англійський футбольний клуб звинувачували в порушенні правил по ліцензуванню клубів і фінансового фейр-плей.