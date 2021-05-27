УЕФА может отменить правило выездного гола, - The Times

УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола в европейских турнирах. Такое решение может быть принято завтра, 28 мая, на заседании комитета Ассоциации по клубным соревнованиям в Порту.

Правило выездного гола используется в европейских соревнованиях с 1965 года. Согласно правилу, в случае ничьи в двухматчевом противостоянии между клубами, дальше проходит та команда, которая забила большее количество голов на выезде.

В футбольных кругах и среди болельщиков уже давно бытует мнение, что такое правило устарело и его нужно отменить.