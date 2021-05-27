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УЄФА може скасувати правило виїзного голу, - The Times

Автор: Ігор Литвиненко

УЄФА розглядає можливість скасування правила виїзного голу в європейських турнірах. Таке рішення може бути прийнято завтра, 28 травня, на засіданні комітету асоціації з клубних змагань в Порту.

Про це повідомляє The Times.

Правило виїзного голу використовується в європейських змаганнях з 1965 року. Згідно з правилом, у разі нічиї в двоматчевому протистоянні між клубами, далі проходить та команда, яка забила більшу кількість голів На виїзді.

У футбольних колах і серед уболівальників вже давно існує думка, що таке правило застаріло і його потрібно скасувати.

Нагадаємо, у ФІФА ще в лютому минулого рік виступили з пропозицією про скасування правила виїзного голу. За словами нинішнього керівника ФІФА з глобального розвитку футболу, а в минулому тренера" Арсеналу " Арсена Венгера, пропущений від виїзної команди гол - це величезна перешкода, якщо проводиш перший матч вдома.

Відзначимо, в цьому розіграші Ліги чемпіонів від цього правила постраждав італійський " Ювентус". Туринці поступилися в першому матчі "Порту" 1: 2, але в домашніх стінах змогли виграти в основний час з аналогічним рахунком і перевести матч в овертайм. Під кінець другого екстратайму "Юве" і "Порту" обмінялися голами, а за сумою двох матчів рахунок у протистоянні став 4:4. Але завдяки більшій кількості голів На виїзді до чвертьфіналу ЛЧ.

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