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УЕФА отменила матч сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2022

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 16:05
УЕФА отменила матч сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2022 Фото: матч сборной Украины по футзалу с Албанией отменен (facebook com uafukraine)
Автор: Инна Собора

Матч сборной Украины по футзалу, который должен был состояться 11 апреля, отменен. Украинцы должны были сойтись в поединке группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 со сборной Албании.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч должен был состояться в это воскресенье в Запорожье. Однако на сайте УЕФА указано, что его отменили. Никаких причин при этом не сообщают.

Вместе с тем, сегодня в Запорожье Украина играет против Дании. В первом матче, который состоялся 7 апреля, национальная сборная обыграла Данию.

Кроме того, украинцы также одержали победу в первом матче со сборной Албании. Однако когда теперь состоится второй матч, пока неизвестно.

В одной группе с Украиной также играет Ховатия, которой "сине-желтые" уже дважды проиграли. Поэтому сейчас наша сборная находится на втором месте в турнирной таблице своей группы.

Финальный турнир чемпионата Европы по футзалу запланирован с 9 января по 6 февраля 2022 года.

РБК-Украина писало, что в этом году сборная Украины по футболу сыграет еще не менее 15 матчей.

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