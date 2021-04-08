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УЄФА скасувала матч збірної України з футзалу у відборі на Євро-2022

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 16:05
УЄФА скасувала матч збірної України з футзалу у відборі на Євро-2022 Фото: матч збірної України з футзалу з Албанією скасований (facebook com uafukraine)
Автор: Инна Собора

Матч збірної України з футзалу, який мав відбутися 11 квітня, скасовано. Українці мали зійтися у поєдинку групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022 зі збірною Албанії.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Матч повинен був відбутися в цю неділю у Запоріжжі. Однак на сайті УЄФА вказано, що його скасовано. Жодних причин при цьому не повідомляють.

Водночас, сьогодні в Запоріжжі Україна грає проти Данії. У першому матчі, який відбувся 7 квітня, національна збірна обіграла Данію.

Крім того, українці також здобули перемогу у першому матчі із збірною Албанії. Однак коли тепер відбудеться другий матч, наразі невідомо.

В одній групі з Україною також грає Ховатія, якій "синьо-жовті" вже двічі програли. Тож наразі наша збірна перебуває на другому місці у турнірній таблиці своєї групи.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з футзалу запланований з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

РБК-Україна писало, що цього року збірна України з футболу зіграє ще не менше 15 матчів.

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