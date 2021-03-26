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Украина в этом году сыграет еще минимум 15 матчей: календарь

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 13:54
Украина в этом году сыграет еще минимум 15 матчей: календарь Фото: сборная Украины (facebook com uafukraine)
Автор: РБК-Украина

В этом году сборная Украины по футболу сыграет еще не менее 15 матчей. Матчи будут проводиться в рамках отбора на Чемпионат мира-2022, турнира Евро-2020, а также запланировано несколько товарищеских поединков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.

В частности, ассоциация опубликовала календарь матчей сборной в 2021 году:

  • 28.03. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Киев)
  • 31.03. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Киев)
  • 23.05. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч (Харьков)
  • 03.06. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч
  • 07.06. Украина - Кипр. Товарищеский матч
  • 13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)
  • 17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)
  • 21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)
  • 01.09. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17.00)
  • 04.09. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21.45)
  • 08.09. Чехия - Украина. Товарищеский матч
  • 09.10. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19.00)
  • 12.10. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)
  • 11.11. Украина - Болгария. Товарищеский матч
  • 16.11. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21.45)

Отметим, на число матчей еще может повлиять выступление команды на Евро-2020. От успехов на этом турнире зависит, на какой стадии Украина завершит его. В плей-офф выходят первые две команды из каждой группы, 1/8 финала пройдет 26-29 июня, 1/4 - 2-3 июля, полуфиналы - 6-7 июля, финал - 11 июля.

Напомним, ранее УАФ приняла решение провести товарищеский матч Украина - Бахрейн 23 мая в Харькове.

До этого Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче против Швейцарии.

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