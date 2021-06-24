УЕФА открыл дело против Северной Македонии из-за нарушения COVID-протокола
УЕФА открыл дисциплинарное расследование против сборной Северной Македонии. Ее игроки нарушили правила поведения во время тестирования на коронавирус.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Детали инцидента не раскрываются, но подчеркивается, что игроки, вероятно, нарушили COVID-протокол УЕФА во время проведения тестирования на коронавирус в Амстердаме 19 июня, перед матчем против Нидерландов в группе C.
Северная Македония уже завершила выступления на первом для себя чемпионате Европы в истории. Македонцы заняли последнее место в группе. Также сборная проиграла Украине во 2-м туре со счетом 1:2.
Напомним, что Украина все же вышла в плей-офф Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла третье место и по итогам группового этапа финишировала четвертой в рейтинге третьих команд. 29 июня сине-желтые сыграют со Швецией.