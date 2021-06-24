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УЄФА відкрив справу проти Північної Македонії через порушення COVID-протоколу

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Амстердам, Четвер 24 червня 2021 12:34
УЄФА відкрив справу проти Північної Македонії через порушення COVID-протоколу Фото: збірна Північної Македонії на Євро-2020 (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування проти збірної Північної Македонії. Її гравці порушили правила поведінки під час тестування на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Деталі інциденту не розкриваються, але підкреслюється, що гравці, ймовірно, порушили COVID-протокол УЄФА під час проведення тестування на коронавірус в Амстердамі 19 червня, перед матчем проти Нідерландів в групі C.

Північна Македонія вже завершила виступи на першому для себе чемпіонаті Європи в історії. Македонці зайняли останнє місце в групі. Також збірна програла Україні у 2-му турі з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що Україна все ж вийшла в плей-офф Євро-2020. Команда Андрія Шевченка посіла третє місце і за підсумками групового етапу фінішувала четвертою в рейтингу третіх команд. 29 червня синьо-жовті зіграють зі Швецією.

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