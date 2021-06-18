ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЕФА отказался проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

Новина українською →
Ньон, Пятница 18 июня 2021 22:01
УЕФА отказался проводить в Беларуси матчи под своей эгидой Фото: УЕФА отказался проводить в Беларуси матчи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Все матчи, запланированные на 2021 год в стране, не состоятся.

Об этом сообщил информационный портал TUT.BY со ссылкой на Фонд спортивной солидарности (ФСС).

Отмечается, что информация об отказе УЕФА проводить матчи в Беларуси до конца 2021 года содержится в ответе заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура на соответствующие запросы ФСС.

В Фонде также утверждают, что Лямур выразил личную солидарность с белорусскими спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медицинские работники в Беларуси оказались в самом центре кризиса с правами человека. Власти, подконтрольные Александру Лукашенко, преследуют медиков за участие в акциях протестов в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Беларусь
NEWS
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами