ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов следующего сезона

Новости » Спорт     02.07.2020 - 17:04
УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов следующего сезона

Турнир будет сдвинут из-за пандемии коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Турнир сдвинули из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте организации.

Квалификационные раунды турнира начнутся 8 августа, а групповой этап - 20 октября. Первый тур продлится с 20 по 21 октября, второй - 27-28 октября, третий запланирован на 3-4 ноября, четвертый - на 24-25 ноября, пятый - на 1-2 декабря, шестой - 8-9 декабря.

Матчи 1/8 финала пройдут 16 февраля и 17 марта следующего года, четвертьфиналы состоятся 6-7 и 13-14 апреля, полуфиналы - 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал турнира запланирован на 29 мая в Стамбуле.

Напомним, в столице Португалии будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен переносить из Лиссабона главный клубный турнир несмотря на новую вспышку коронавирусной инфекции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь