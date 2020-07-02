УЄФА опублікував розклад матчів Ліги чемпіонів наступного сезону

Турнір буде зрушено з-за пандемії коронавіруса

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував розклад Ліги чемпіонів на сезон-2020/21. Турнір зрушили з-за пандемії коронавіруса.

Про це повідомляється на сайті організації.

Кваліфікаційні раунди турніру розпочнуться 8 серпня, а груповий етап - 20 жовтня. Перший тур триватиме з 20 по 21 жовтня, другий - 27-28 жовтня, третій заплановано на 3-4 листопада, четвертий - на 24-25 листопада, п'ятий - на 1-2 грудня, шостий - 8-9 грудня.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 16 лютого та 17 березня наступного року, чвертьфінали відбудуться 6-7 і 13-14 квітня, півфінали - 27-28 квітня і 4-5 травня. Фінал турніру запланований на 29 травня в Стамбулі.

Нагадаємо, у столиці Португалії буде дограний нинішній сезон Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не має наміру переносити з Лісабона головний клубний турнір незважаючи на новий спалах коронавирусной інфекції.

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Автор: Вера Олейник