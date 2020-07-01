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УЕФА не намерен переносить Лигу чемпионов из Португалии

Новости » Спорт     01.07.2020 - 09:10
УЕФА не намерен переносить Лигу чемпионов из Португалии
Фото: Лигу чемпионов доиграют в Португалии (uefa.com)

В стране новая вспышка коронавируса

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о вспышке коронавируса в Португалии, где планируют доиграть Лигу чемпионов. Ряд городов, расположенных рядом с городом-организатором Лиссабоном, будут закрыты на карантин из-за угрозы распространения инфекции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Функционер отметил, что не видит необходимости в плане В. Он обсудил вопрос проведения решающей стадии турнира в ходе видеоконференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштом и президентом Португальской футбольной федерации (FPF) Фернанду Гомешем. Все стороны подчеркнули, что они полностью привержены совместной работе в целях успешного проведения матчей в Лиссабоне.

"Я уверен, что при постоянном сотрудничестве всех заинтересованных сторон мы в позитивном ключе завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В", - сказал Чеферин.

Розыгрыш Лиги чемпионов был приостановлен на стадии 1/8 финала из-за коронавируса. Турнир планируют доиграть в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Начиная со четвертьфиналов противостояния будут проходить в одноматчевом формате.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАПортугалияЛиссабонЛига ЧемпионовКоронавирус
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