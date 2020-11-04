УЕФА опроверг планы по проведению Евро-2020 в одной стране

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о проведении чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса, в одной стране. Накануне сообщалось о том, что турнир может пройти на территории России.

Об этом пишет Goal.com.

Союз по-прежнему намерен провести турнир на 12 стадионах в 12 странах, как и планировалось изначально.

"На данный момент все усилия УЕФА сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах", - подчеркнул представитель УЕФА.

Напомним, ранее уже сообщалось о намерениях организации сократить число городов и стран, которые примут турнир. Однако тогда отмечалось, что в первую очередь лишиться права проведения может Санкт-Петербург (Россия), в котором увеличивается количество больных коронавирус.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, однако из-за распространения коронавируса соревнования были перенесены на лето 2021 года. При этом турнир сохранил название.

В список городов-хозяев входят Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.