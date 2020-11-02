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УЕФА рассматривает возможность проведения Евро-2020 в одной стране

Европа, Понедельник 02 ноября 2020 21:35
УЕФА рассматривает возможность проведения Евро-2020 в одной стране
Фото: трофей чемпионата Европы (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЕФА склоняется к проведению чемпионата Европы в 2021 году в одной стране. Рассматривать этот вариант вынуждает ситуация с коронавирусом на континенте.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

В УЕФА представляют проблематичной ситуацию переезда сборных между странами в условиях пандемии. И потому лучшим вариантом может быть проведение турнира в одной стране вместо 12 городов в разных странах, как запланировано изначально.

Сейчас основным кандидатом на проведение Евро считается Россия. Одной из основных причин называется сносная ситуация с коронавирусом в стране. Еще до отмены проведения чемпионата в этом году, Россия предлагала провести турнир у них в изначально запланированных рамках - с 12 июня по 12 июля.

Тем не менее, вариант с переносом чемпионата Европы в Россию не является решенным вопросом. Многие сомневаются в правдивости статистики по заболеваемости COVID, которую публикует Кремль.

Также не исключен полностью и вариант проведения Евро-2020 в изначальном формате. При этом под вопросом матчи в Баку из-за войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Напомним, чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год с сохранением названия. В различных интервью президент УЕФА Александер Чеферин подчеркивал, что организация пока надеется провести турнир в изначальном формате.

Сегодня сообщалось, что матч киевского "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.

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