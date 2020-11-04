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УЄФА спростував плани щодо проведення Євро-2020 в одній країні

Автор: Вера Олейник

Турнір, як і раніше, мають намір провести в 12 європейських містах

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) спростував інформацію про проведення чемпіонату Європи, який був перенесений на 2021 рік через коронавірус, в одній країні. Напередодні повідомлялося про те, що турнір може пройти на території Росії.

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Про це пише Goal.com.

Союз як і раніше має намір провести турнір на 12 стадіонах в 12 країнах, як і планувалося спочатку.

"На цей момент усі зусилля УЄФА зосереджені на проведенні турніру з глядачами на трибунах у всіх 12 містах", - підкреслив представник УЄФА.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось про наміри організації скоротити число міст і країн, які приймуть турнір. Проте тоді зазначалось, що в першу чергу позбутися права проведення може Санкт-Петербург (Росія), в якому збільшується кількість хворих на коронавірус.

Євро-2020 повинен був пройти минулого літа, проте через поширення коронавірусу змагання були перенесені на літо 2021 року. При цьому турнір зберіг назву.

До списку міст-господарів входять Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург.

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