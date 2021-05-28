В УЄФА обговорюють ще одну реформу ЛЧ: що можуть змінити
УЄФА обговорює можливість ще однієї реформи Ліги чемпіонів. На стадії півфіналів замість двоматчевих протистоянь фіналістів можуть визначати за результатами лише одного поєдинку.
Про це повідомляє The New York Times.
При такому розкладі півфінали і фінал будуть проводитися в одному місті протягом одного тижня.
Така ідея виникла після минулорічного розіграшу ЛЧ, коли через пандемію коронавірусу змістилися терміни завершення турніру. Щоб встигнути до початку поточного сезону в УЄФА прийняли рішення зі стадії 1/4 фіналу проводити одноматчеві дуелі, замість двох ігор.
Поєдинки планують доповнити розважальною програмою-матчами за участю легенд футболу, концертами. В УЄФА розраховують, що новий формат дозволить залучити велику глядацьку аудиторію, яка зможе нівелювати втрати від скорочення числа матчів.
Зміни можуть бути внесені не раніше 2024 року.
Нагадаємо, з 2024 року повністю зміниться формат групового турніру Ліги чемпіонів і розширять кількість учасників до 36 команд. Замість 8-ми груп по 4 команди буде одна турнірна таблиця. При цьому кожна команда зіграє на груповій стадії по 10 ігор. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, завтра в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2020-21. У вирішальному матчі зустрінуться " Ман Сіті "Олександра Зінченка і"Челсі".