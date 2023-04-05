УЄФА обрав керівництво організації на новий термін: відома доля Павелка у виконкомі

Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій у Лісабоні визначився з майбутнім президента організації Александера Чеферіна та членів виконавчого комітету. До нього входив і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter УЄФА.
Словенський функціонер залишиться президентом союзу ще на 4 роки. Європейським футболом він почав керувати восени 2016-го.
Чеферін розпочинав із адміністративних посад у словенському футзальному клубі "Літія". У 2006-2011 рр. входив до керівництва "Олімпії" з Любляни, а потім 5 років керував Футбольним союзою Словенії. Паралельно працював віце-президентом юридичного комітету УЄФА.
Вперше обраний президентом організації у вересні 2016 року. Переобрали Чеферіна в лютому 2019-го. Тоді він набрав 55 голосів представників асоціації з 55-ти можливих. Разом із посадою президента УЄФА автоматично отримав крісло віце-президента ФІФА.
Натомість президент УАФ Павелко переобраний у виконком УЄФА. Український функціонер отримав новий 4-річний термін разом із колегами з Албанії, Данії та Іспанії. Новими членами комітету стали француз Філіпп Діалло, Петр Фоушек із Чехії та екс-зірка збірної Грузії Леван Кобіашвілі.
До слова, напередодні розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.
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