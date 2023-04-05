УЕФА выбрал руководство организации на новый срок: известна судьба Павелко в исполкоме

Словенский функционер остается президентом союза еще на 4 года. Европейским футболом он начал руководить осенью 2016 года.

Чеферин начинал с административных должностей в словенском футзальном клубе "Лития". В 2006-2011 гг. входил в руководство "Олимпии" из Любляны, а затем 5 лет руководил Футбольным союзом Словении. Параллельно работал вице-президентом юридического комитета УЕФА.

Впервые избран президентом организации в сентябре 2016 года. Переизбрали Чеферина в феврале 2019 года. Тогда он набрал 55 голосов представителей ассоциации из 55 возможных. Вместе с поста президента УЕФА автоматически получил кресло вице-президента ФИФА.

Президент УАФ Павелко переизбран в исполком УЕФА. Украинский функционер получил новый 4-летний срок вместе с коллегами из Албании, Дании и Испании. Новыми членами комитета стали француз Филип Диалло, Петр Фоушек из Чехии и экс-звезда сборной Грузии Леван Кобиашвили.