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В УЕФА назвали сроки завершения Лиги чемпионов

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 17:07
В УЕФА назвали сроки завершения Лиги чемпионов
Фото: Александер Чеферин (flickr.com/photos unisgeneva)

УЕФА планирует закончить сезон ЛЧ-2020 к концу августа

УЕФА планирует завершить сезон Лиги чемпионов к концу августа. По мнению президента УЕФА, ситуация с коронавирусом к этому времени должна стабилизироваться.

Об этом сообщает испанское издание 24matins.

В интервью португальской спортивной газете Record Александер Чеферин отметил, что о планах возобновить матчи уже заявили большинство европейских лиг. Глава УЕФА считает, что Лига чемпионов или Лига Европы ничем не хуже.

"80% европейских лиг собираются возобновить сезоны. Я не понимаю, почему нельзя играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы... Наш план состоит в том, чтобы закончить его (сезон ЛЧ - ред.) с настоящего момента до конца августа. Я думаю, что это сработает... Вы никогда не знаете, что произойдет, но, похоже, все успокоится", - отметил Чеферин.

Напомним, о планах возобновить матчи Лиги чемпионов в августе говорилось еще в начале мая.

Ответный матч 1/8 финала турнира между "Ювентусом" и "Лионом" запланирован на 8 августа. Первый матч ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ может пройти 10, 11 или 12 августа. Соответствующие даты были озвучены на совещании организаторов с представителями европейских клубов о планах восстановления турнира.

Также сообщалось, что рабочая группа УЕФА разрабатывает экспресс-формат завершения континентальных соревнований. Лигу чемпионов планируется доиграть в одноматчевом формате.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины УЕФАЛига Чемпионов
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