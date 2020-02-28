ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЕФА назвал лучшего игрока недели 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     28.02.2020 - 16:57
УЕФА назвал лучшего игрока недели 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: Де Брюйне в матче "Манчестер Сити" - "Реал" (mancity.com)

Он обошел Гнабри, Бускетса и Ауара

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели второй половины матчей первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты голосования опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте.

Бельгиец отличился голом и результативной передачей в гостевой встрече с мадридским "Реалом" (2:1).

В борьбе за приз игроку недели Кевин опередил Серхио Бускетса ("Барселона"), Сержа Гнабри ("Бавария") и Уссема Ауа ("Лион").

Всего в нынешнем сезоне Де Брюйне сыграл в 34 матчах за "горожан" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 20 результативных передач.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 17 марта в Англии на стадионе "Этихад".

Отметим нынешний розыгрыш турнира может стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

"Манчестер Сити" подал апелляцию на отстранение от еврокубков УЕФА выбрал первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов
Новости Украины Манчестер СитиУЕФАФутболЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь