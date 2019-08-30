УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Европы прошлого сезона

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар, который в прошлом сезоне выступал за лондонский "Челси", признан лучшим игроком Лиги Европы -2018/19. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме 28-летнего бельгийца на награду претендовали его бывший одноклубник по "Челси" француз Оливье Жиру и сербский форвард Лука Йович, который в летнее трансферное окно перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Реал".

В мае Азар был признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы, в котором его "Челси" победил "Арсенал" со счетом 4:1. Он стал соавтором второго гола "синих", после чего оформил дубль.

В своем седьмом сезоне в "Челси" Азар сыграл очень эффективно. На его счету во всех турнирах 21 забитый мяч и 17 голевых передач. В начале мая он получил награду от клуба как лучший игрок сезона.

Первым обладателем награды лучшему игроку Лиги Европы в сезоне 2016/17 стал Поль Погба, а годом позже - Антуан Гризманн.

Напомним, накануне УЕФА признал лучшим игроком сезона 2018/19 защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.