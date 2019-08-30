УЄФА назвав найкращого гравця Ліги Європи минулого сезону

Півзахисник мадридського "Реала" Еден Азар, який минулого сезону виступав за лондонський "Челсі", визнаний кращим гравцем Ліги Європи -2018/19. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Крім 28-річного бельгійця на нагороду претендували його колишній одноклубник по "Челсі" француз Олів'є Жиру і сербський форвард Лука Йович, який у літнє трансферне вікно перейшов з франкфуртського "Айнтрахта" в "Реал".

У травні Азар був визнаний кращим гравцем фінального матчу Ліги Європи, в якому його "Челсі" переміг "Арсенал" з рахунком 4:1. Він став співавтором другого голу "синіх", після чого оформив дубль.

У своєму сьомому сезоні в "Челсі" Азар зіграв дуже ефективно. На його рахунку у всіх турнірах 21 забитий м'яч і 17 гольових передач. На початку травня він отримав нагороду від клубу як найкращий гравець сезону.

Першим володарем нагороди найкращому гравцю Ліги Європи в сезоні 2016/17 став Поль Погба, а роком пізніше - Антуан Грізманн.

Нагадаємо, напередодні УЄФА визнав найкращим гравцем сезону 2018/19 захисника англійського "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка.