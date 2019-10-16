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УЄФА назвав фінт Ярмоленка в матчі з Португалією кращим моментом дня

Новини » Спорт    16.10.2019 - 15:05
УЄФА назвав фінт Ярмоленка в матчі з Португалією кращим моментом дня
Фото: (facebook.com/ffukraine)

Вінгер збірної України відзначився яскравим дією

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав обманний рух півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії найкращим виявом майстерності за ігровий день. Відео яскравого епізоду прес-служба європейського футбольного органу опублікувала в Twitter.

Своїм хибним замахом українець дезорієнтував двох гравців португальської збірної, пропустивши м'яч на правий фланг на Олександра Караваєва.

"Зухвале, приховане і обманний рух від Ярмоленко", - зазначено в пості УЄФА.

Команда Андрія Шевченка обіграла діючих чемпіонів Європи з рахунком 2:1 і достроково вийшла на Євро-2020. Ярмоленко в цьому матчі відзначився голом.

Окрім того, збірна України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в заключному поєдинку відбору Євро-2020 з Сербією, який пройде 17 листопада в Белграді.

Дострокові путівки на турнір також завоювали Бельгія, Італія, Росія, Польща та Іспанія.

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