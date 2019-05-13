УЕФА назвал арбитра финала Лиги Европы

Судейский комитет УЕФА объявил, что главным рефери финала Лиги Европы сезона 2018/19 с участием "Челси" и "Арсенала" будет итальянец Джанлука Рокки. Об этом сообщается на сайте организации.

Международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов УЕФА. В 2010 году итальянец в качестве четвертого рефери обслуживал финал Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом", а в 2017 выполнял те же функции в финале с участием "Аякса" и "Манчестер Юнайтед". Спустя несколько месяцев он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом".

Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвертого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Решающий матч турнира пройдет 29 мая в Баку и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян может не поехать на финал Лиги Европы в столицу Азербайджана.