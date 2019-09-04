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УЕФА назначил судей матча Литва - Украина в отборе Евро-2020

Новости » Спорт    04.09.2019 - 13:56
УЕФА назначил судей матча Литва - Украина в отборе Евро-2020
Фото: Ирфан Пельто (uefa.com)

На поединке будет работать бригада арбитров из Боснии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал бригаду арбитров, которая будет работать на отборочном матче Евро-2020 между сборными Литвы и Украины, запланированный на 7 сентября в Вильнюсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Поединок обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.

Отметим, на матче Литва - Украина ожидается аншлаг. Билетов на стадион ЛФФ, вместимость которого - более 5000 зрителей, уже нет в свободном доступе. Украинская ассоциация футбола забронировала 1000 мест для украинских фанатов.

Следующий матч после Литвы команда Андрея Шевченко проведет дома 14 октября против Португалии.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях. В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков, сыграв вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).

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