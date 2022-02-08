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УЕФА начал расследование из-за футзального матча между сборными Украины и России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Украины и России по футзалу, который прошел 4 февраля в Амстердаме. Ранее Москва возмутилась скандированием украинскими болельщиками политических кричалок во время игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В УЕФА отметили, что для расследования инцидентов, якобы имевших место во время полуфинального матча, назначен инспектор по этике и дисциплине. Других подробностей в организации не привели.

В Союзе пообещали предоставить информацию по этому вопросу в установленном порядке.

Напомним, 5 февраля Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на Украину. Россиян возмутили политические кричалки украинских болельщиков во время полуфинала.

Отметим, 4 февраля украинская сборная по футзалу с минимальным счетом уступила России в матче за финал Евро.

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