УЕФА начал расследование из-за футзального матча между сборными Украины и России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Украины и России по футзалу, который прошел 4 февраля в Амстердаме. Ранее Москва возмутилась скандированием украинскими болельщиками политических кричалок во время игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА .

В УЕФА отметили, что для расследования инцидентов, якобы имевших место во время полуфинального матча, назначен инспектор по этике и дисциплине. Других подробностей в организации не привели.

В Союзе пообещали предоставить информацию по этому вопросу в установленном порядке.