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Россия пожаловалась в УЕФА после футзального матча с Украиной: в чем причина

Новина українською →
Россия, Суббота 05 февраля 2022 22:14
Россия пожаловалась в УЕФА после футзального матча с Украиной: в чем причина Фото: футзальный матч Украина-Россия завершился скандалом (фото facebook.com/uafukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на Украину. Россияне возмущены тем, что украинские болельщики во время матча по футзалу между сборными Украины и России в Амстердаме скандировали кричалки политического содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агенство ТАСС.

"РФС направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", - заявили в союзе.

Как утверждают в Москве, кричалки украинских болельщиков якобы были "оскорбительными" для россиян, имели "политический характер", а также "разжигали ненависть по национальному признаку".

Теперь РФС хочет, чтобы УЕФА наложил дисциплинарные санкции на украинскую ассоциацию.

Напомним, вчера Украина минимально уступила России в матче за финал Евро по футзалу.

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