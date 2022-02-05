Россия пожаловалась в УЕФА после футзального матча с Украиной: в чем причина

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на Украину. Россияне возмущены тем, что украинские болельщики во время матча по футзалу между сборными Украины и России в Амстердаме скандировали кричалки политического содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агенство ТАСС .

"РФС направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", - заявили в союзе.

Как утверждают в Москве, кричалки украинских болельщиков якобы были "оскорбительными" для россиян, имели "политический характер", а также "разжигали ненависть по национальному признаку".

Теперь РФС хочет, чтобы УЕФА наложил дисциплинарные санкции на украинскую ассоциацию.