УЕФА будет разводить Украину и Беларусь в футбольных соревнованиях

Украинские и белорусские команды в ближайшее время не встретятся ни в одном официальном международном футбольном турнире.

Об этом решении объявил Союз европейских футбольных ассоциаций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Во время предстоящих жеребьевок соревнований под эгидой УЕФА команды из Беларуси и Украины будут разведены. Исполком организации ввел ограничения до дальнейшего оповещения.

Еще 3 марта функционеры УЕФА запретили проводить официальные международные матчи на территории Беларуси из-за содействия ее руководства в агрессивной войне РФ против Украины. Даже на нейтральных полях белорусские команды обязаны играть без зрителей. Новое решение призвано обеспечить безопасность команд, официальных лиц и других участников в условиях военного конфликта.

В свою очередь украинские и российские команды УЕФА начал разводить в своих турнирах еще в 2014 году. Этот запрет будет сохраняться и дальше.