УЄФА розводитиме Україну та Білорусь у футбольних змаганнях

Українські та білоруські команди найближчим часом не зустрінуться у жодному офіційному міжнародному футбольному турнірі.

Про це рішення оголосив Союз європейських футбольних асоціацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Під час майбутніх жеребкувань змагань під егідою УЄФА команди з Білорусі та України розведуть. Виконком організації запровадив обмеження до подальшого сповіщення.

Ще 3 березня функціонери УЄФА заборонили проводити офіційні міжнародні матчі на території Білорусі через сприяння її керівництва в агресивній війні РФ проти України. Навіть на нейтральних полях білоруські команди зобов'язані грати без глядачів. Нове ж рішення покликане гарантувати безпеку команд, офіційних осіб та інших учасників в умовах воєнного конфлікту.

Натомість українські та російські команди УЄФА почав розводити в своїх турнірах ще в 2014 році. Ця заборона зберігатиметься і надалі.