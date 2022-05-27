Россию и Беларусь отстранили от хоккейного ЧМ-2023

Белорусская и российская хоккейные сборные не будут участвовать в чемпионате мира-2023. Ранее их лишили права выступить на планетарном первенстве этого года.

Об этом заявила Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Функционеры не допустили сборные России и Беларуси к ЧМ-2023. ИИХФ продолжила изоляцию обеих стран из-за развязывания войны против Украины. Предыдущим решением организация отстранила российскую и белорусскую сборные до сентября.

Кроме того, ИИХФ решила отдать право проведения чемпионата мира-2023 латвийской Риге и финскому Тампере. Ранее турнир собирался принять Санкт-Петербург. Также у России отобрали молодежный ЧМ-2023, который зимой должен был состояться в Новосибирске и Омске.

В свою очередь сборная Украины выступит на чемпионате мира в Дивизионе IB. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Японии, Эстонии, Китая, Сербии и Нидерландов.