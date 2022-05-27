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УЄФА розводитиме Україну та Білорусь у футбольних змаганнях

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Ньйон, П'ятниця 27 травня 2022 17:31
УЄФА розводитиме Україну та Білорусь у футбольних змаганнях Фото: Штаб-квартира УЄФА в Ньйоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські та білоруські команди найближчим часом не зустрінуться у жодному офіційному міжнародному футбольному турнірі.

Про це рішення оголосив Союз європейських футбольних асоціацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Під час майбутніх жеребкувань змагань під егідою УЄФА команди з Білорусі та України розведуть. Виконком організації запровадив обмеження до подальшого сповіщення.

Ще 3 березня функціонери УЄФА заборонили проводити офіційні міжнародні матчі на території Білорусі через сприяння її керівництва в агресивній війні РФ проти України. Навіть на нейтральних полях білоруські команди зобов'язані грати без глядачів. Нове ж рішення покликане гарантувати безпеку команд, офіційних осіб та інших учасників в умовах воєнного конфлікту.

Натомість українські та російські команди УЄФА почав розводити в своїх турнірах ще в 2014 році. Ця заборона зберігатиметься і надалі.

Нагадаємо, що Росія і Білорусь відсторонені від чемпіонату світу-2023 з хокею.

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