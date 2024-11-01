Удянський зустрівся в США з командою Трампа

За його словами, республіканці хотіли поговорити з українськими підприємцями, які під час війни живуть і працюють в Україні та дізнатися про особливості і проблеми роботи бізнесу у воєнний час, аби краще розуміти, що нині відбувається в нашій країні. Вони також розповіли про своє бачення війни в Україні та можливі шляхи її завершення.

Американці висловили захоплення стійкістю та мужністю українців. Вони переконані, що підтримка України буде незмінною і постійною, незалежно від того, хто переможе на виборах в США. Водночас, вони щиро вірять, що їхній кандидат у президенти Дональд Трамп зуміє покласти кінець цій кривавій війні.

Фото: Микола Удянський і Карлос Хіменес

Своєю чергою, Микола Удянський запевнив американських політиків і бізнесменів, що українці високо цінують допомогу США і вважають Америку своїм основним союзником у боротьбі з країною-агресоркою.

"Допомога США у цій війні є неоціненною. Українці підтримують нашого президента Володимира Зеленського та усі його мирні ініціативи, на реалізацію яких він розраховує. Я і моя команда також намагаємося робити усе, від нас залежне, аби наростити обороноздатність нашої країни і військове виробництво (Микола Удянський є інвестором компанії з виробництва бронетехніки та дронів - ред.) Ми, як і всі українці, вдячні США за співпрацю та сподіваємося, що вона триватиме незалежно від результату президентських перегонів", - зазначив бізнесмен.