RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Удянский встретился в США с командой Трампа

Фото: Удянский встретился в США с командой Трампа
Автор: Александр Мороз

Во время поездки в американский Майами почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский встретился с командой кандидата в президенты Дональда Трампа во главе с сенатором-республиканцем Карлосом Хименесом из Флориды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Удянского.

По его словам, республиканцы хотели поговорить с украинскими предпринимателями, которые во время войны живут и работают в Украине и узнать особенности и проблемы работы бизнеса в военное время, чтобы лучше понимать, что сейчас происходит в нашей стране. Они также рассказали о своем видении войны в Украине и возможных путях ее завершения.

Американцы выразили восхищение стойкостью и мужеством украинцев. Они уверены, что поддержка Украины будет неизменной и постоянной, независимо от того, кто победит на выборах в США. В то же время, они искренне верят, что их кандидат в президенты Дональд Трамп сумеет положить конец этой кровавой войне.

Фото: Николай Удянский и Карлос Хименес

В свою очередь Николай Удянский заверил американских политиков и бизнесменов, что украинцы высоко ценят помощь США и считают Америку своим основным союзником в борьбе со страной-агрессорой.

"Помощь США в этой войне неоценима. Украинцы поддерживают нашего президента Владимира Зеленского и его мирные инициативы, на реализацию которых он рассчитывает. Я и моя команда также стараемся делать все, от нас зависящее, чтобы нарастить обороноспособность нашей страны и военное производство (Николай Удянский является инвестором компании по производству бронетехники и дронов). что она будет продолжаться независимо от результата президентской гонки", - отметил бизнесмен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияДональд Трамп