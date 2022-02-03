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Удянский: украинская Qmall станет первой в мире метавселенной среди криптобирж

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 13:32
Удянский: украинская Qmall станет первой в мире метавселенной среди криптобирж Фото: Николай Удянский (facebook.com/nikolay.aleksandrovich.311)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская криптовалютная биржа Qmall может стать первой в мире подобной институцией, которая создаст собственную метавселенную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из соучредителей биржи Qmall Николая Удянского.

По словам бизнесмена, метавселенная станет прорывом в сфере криптобирж. Ее главными задачами является привлечение еще большего количества новых клиентов и формирование привлекательных цен на токены Qmall.

Планируется, что метавселенная будет готова к запуску уже к концу 2022 года. В метавселенной построят виртуальную инфраструктуру из супермаркетов, развлекательных заведений и других интересных локаций. В каждой из них за токены Qmall можно будет приобрести товары или услуги, равно как в реальной жизни.

"Метавселенная - это эдакая виртуальная реальность, которая живет своей повседневной жизнью. Владельцы токенов Qmall, блуждая по городу, смогут рассчитаться криптовалютой в виртуальных барах, магазинах, кино или театрах, принять участие в аукционах и т.д. Это должно подтолкнуть нас к усовершенствованию монет, чтобы спрос на них и их инвестиционная привлекательность росли", - объясняет Удянский.

Бизнесмен особо отметил, что подобный проект на криптобиржах является первым не только в Украине, но и во всем мире.

"Это значит, что с помощью нашей метавселенной украинский крипторынок выходит на качественно новый уровень, значительно опережая своих конкурентов", - подчеркнул Удянский.

Напомним, новую биржу презентовали 3 ноября 2021 года в Киеве Николай Удянский с 2021 года входящий в ТОП-100 самых богатых украинцев по версии Forbes и IT бизнесмен в сфере блокчейн технологий Богдан Прилепа. А уже 15 февраля состоится третий раунд продаж токенов в формате IDO. В этот же день будут открыты торги токеном QMALL на трех ТОПовых DEX-биржах.

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