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Удянський: українська Qmall стане першим у світі метавсесвітом серед криптобірж

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 13:32
Удянський: українська Qmall стане першим у світі метавсесвітом серед криптобірж Фото: Микола Удянський (facebook.com/nikolay.aleksandrovich.311)
Автор: Наталія Гурковська

Українська криптовалютна біржа Qmall може стати першою в світі подібною інституцією, яка створить власний метавсесвіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одного зі співзасновників біржі Qmall Миколи Удянського.

За словами бізнесмена, метавсесвіт стане проривом у сфері криптобірж. Його головними завданнями є залучення ще більшої кількості нових клієнтів та формування привабливих цін на токени Qmall.

Планується, що метавсесвіт буде готовий до запуску вже до кінця 2022 року. У метавсесвіті побудують віртуальну інфраструктуру із супермаркетів, розважальних закладів та інших цікавих локацій. У кожній з них за токени Qmall можна буде придбати товари чи послуги, так само як у реальному житті.

"Метавсесвіт - це така собі віртуальна реальність, яка живе своїм повсякденним життям. Власники токенів Qmall, блукаючи містом, зможуть розрахуватися криптовалютою у віртуальних барах, магазинах, кіно чи театрах, взяти участь в аукціонах тощо. Це має підштовхнути нас до удосконалення монет, аби попит на них та їхня інвестиційна привабливість зростали", - пояснює Удянський.

Бізнесмен особливо наголосив на тому, що подібний проект на криптобіржах є першим не лише в Україні, а й в усьому світі.

"Це означає, що за допомогою нашого метавсесвіту український крипторинок виходить на якісно новий рівень, значно випереджаючи своїх конкурентів", - підкреслив Удянський.

Нагадаємо, нову біржу презентували 3 листопада 2021 року в Києві Микола Удянський з 2021 року входить до ТОП-100 найбагатших українців за версією Forbes та IT бізнесмен у сфері блокчейн технологій Богдан Прилепа. А вже 15 лютого відбудеться третій раунд продажу токенів у форматі IDO. Цього ж дня будуть відкриті торги токеном QMALL на трьох ТОП-DEX-біржах.

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