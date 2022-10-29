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Удосконалення ППО та оборонних рубежів: як Київ посилює захист

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Субота 29 жовтня 2022 09:53
Удосконалення ППО та оборонних рубежів: як Київ посилює захист Фото: удосконалення ППО та оборонних рубежів: як Київ посилює захист (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в Києві проводяться роботи з посилення захисту столиці. В місті удосконалюють систему оборонних рубежів та ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в інтерв'ю для "НВ".

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - відзначив Попко.

За словами голови КМВА, наразі у Києві:

  • удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій;
  • облаштовуються різного роду загородження. Йдеться також й про мінно-вибухові загородження;
  • створена система вогневого ураження;
  • суттєво удосконалюється система ППО.

"Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав Попко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, столиця отримала нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів.

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