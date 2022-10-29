Фото: удосконалення ППО та оборонних рубежів: як Київ посилює захист (УНІАН)

Сьогодні в Києві проводяться роботи з посилення захисту столиці. В місті удосконалюють систему оборонних рубежів та ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в інтерв'ю для "НВ".

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - відзначив Попко. За словами голови КМВА, наразі у Києві: удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій;

облаштовуються різного роду загородження. Йдеться також й про мінно-вибухові загородження;

створена система вогневого ураження;

суттєво удосконалюється система ППО. "Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав Попко.